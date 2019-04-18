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Беларусь заинтересована в опыте Дубайского МФЦ при создании собственного международного финцентра

Президент 18.04.2019 | 10:54
Во время встречи
Во время встречи

18 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в опыте Дубайского МФЦ при создании собственного международного финцентра. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством Дубайского международного финансового центра, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече присутствовали управляющий Дубайского международного финансового центра Эсса Абдулфаттах Казим и исполнительный директор этого центра Ариф Амири.

"Благодарю вас за добрые слова, начинания и ту помощь, которую вы оказываете нам. Полагаю, что вы уже знакомы с нашими мечтами: создать нечто подобное вашему центру в Беларуси. И я буду вам весьма признателен, если вы продолжите свою благотворительную деятельность в Беларуси в плане поддержки этого проекта и консультативной помощи нам", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил огромный и неоценимый опыт Дубайского МФЦ в создании таких международных финансовых центров. "Знаю, что ваш центр проявляет большой интерес в сотрудничестве в области IT-технологий, вы много уделяете внимания цифровой экономике. Мы также этим серьезно занимаемся. Думаю, если бы мы сумели найти общий интерес, то это сопряжение было бы только на пользу развитию цифровой экономики. Если вы сочтете, что в Беларуси есть опыт высоких технологий, мы к вашим услугам и готовы работать вместе", - подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь управляющий Дубайского МФЦ отметил, что и правительство Дубая, и сам центр обязуются поддерживать проект в Беларуси. "С прошлого лета после получения первых документов на этот счет мы приняли решение поддерживать сотрудничество в этой области. Не думаю, что это просто мечта. Это что-то, что мы очень скоро реализуем. Мы приехали, чтобы поделиться опытом, мы готовы к этому, особенно что касается создания и развития финансового центра. И мы полностью готовы вносить вклад в развитие отношений между двумя государствами, особенно в IT-секторе", - заявил Эсса Абдулфаттах Казим.

Международные финансовые центры - это крупные центры с полным комплексом финансовых услуг, современными расчетными и платежными системами, поддерживающие крупные национальные экономики с развитыми и ликвидными финансовыми рынками, где спрос и предложение диверсифицированы, а законодательные и регулирующие системы способны обеспечить целостность отношений между субъектами рынка и надзорные функции.-0-

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