Беларусь заинтересована в продолжении прагматичного диалога и сотрудничества с Ирландией - Лукашенко

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ирландии Майкла Хиггинса с национальным праздником - Днем святого Патрика. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в продолжении прагматичного диалога с Ирландией и рассчитывает на сохранение конструктивного сотрудничества и совместной работы на международных площадках. "Убежден, что избрание при нашей поддержке Ирландии в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций на 2021-2022 годы позволит нам эффективно справляться с современными вызовами и угрозами", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также от имени жителей всех белорусских регионов, пострадавших от последствий аварии в Чернобыле, высказал слова благодарности всем гуманитарным инициативам и простым ирландцам за их милосердие, доброту и самопожертвование.-0-