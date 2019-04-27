Беларусь заинтересована в расширении диалога с Нидерландами - Лукашенко

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Нидерландов Виллема-Александра и граждан этой страны с национальным праздником - Днем Короля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что расширение межгосударственного диалога и развитие разносторонних связей будут содействовать укреплению доверия и откроют новые возможности для более эффективного сотрудничества наших стран", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Беларусь приветствует присутствие в стране голландских инвесторов и готова оказать им содействие в реализации современных инновационных решений в области транспорта и логистики, сельского хозяйства, банковского дела, охраны окружающей среды.

"Буду рад установить и поддерживать с Вашим Величеством контакт для обсуждения перспектив двустороннего взаимодействия и вопросов международной повестки дня, направленных на построение безопасного и уверенного будущего для наших дружественных народов", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Виллему-Александру крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу этой страны - мира и благополучия.-0-