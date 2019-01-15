Беларусь заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Францией - Лукашенко

15 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в расширении контактов с Францией, прежде всего в экономической сфере. Об этом сегодня заявил глава государства Александр Лукашенко, назначая Игоря Фисенко новым послом в этой стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не скажу, что там высочайший уровень нашего сотрудничества, но все-таки Латушко (предыдущий посол Беларуси во Франции Павел Латушко. - Прим. БЕЛТА) был там заметен. Можно так сказать. И есть даже конкретные направления в экономике. Нас интересует прежде всего экономика", - отметил Президент.

Он поинтересовался, сможет ли добавить новый посол по этому направлению. В ответ на это министр иностранных дел Владимир Макей охарактеризовал дипломата как имеющего опыт работы за рубежом, очень профессионального и исполнительного человека. В качестве примера были приведены успешные результаты предыдущей работы Игоря Фисенко на посту начальника главного консульского управления МИД. "Убежден, что он сможет далее продвинуть то позитивное начало, которое заложено Латушко", - сказал министр.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с Францией, Владимир Макей отметил, что предыдущий посол способствовал установлению контактов с рядом компаний, которые помогают в продвижении белорусской техники на рынки африканских стран, с которыми у Франции есть хорошие контакты. Развиваются и другие формы экономического взаимодействия, имеет место межрегиональное сотрудничество, налажена работа с диаспорой.-0-