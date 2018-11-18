Беларусь заинтересована в развитии отношений дружбы с Оманом - Лукашенко

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Султана Омана Кабуса бен Саида и народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь заинтересована в развитии отношений дружбы с Оманом, расширении двусторонних связей на всех уровнях, более полной реализации существующего потенциала сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах на благо обеих стран", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал Султану Омана доброго здоровья и успехов, а народу этой страны - счастья и процветания.-0-