Беларусь заинтересована в углублении продуктивного сотрудничества с Венесуэлой - Лукашенко

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Этот день олицетворяет светлые мечты граждан Венесуэлы о свободе, согласии, благополучии и процветании страны. Сегодня, несмотря на многочисленные препятствия, ваше государство продолжает решительно отстаивать свое право на независимость и собственный путь развития", - констатировал глава государства.

Президент подчеркнул, что Беларусь и Венесуэла, связанные братскими отношениями, имеют схожее видение справедливого миропорядка: выступают категорически против односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела независимых стран. "Венесуэльцы всегда могут рассчитывать на нашу поддержку в защите общих ценностей, - заверил Александр Лукашенко. - Убежден, что только конструктивный диалог на основе принципов международного права способен обеспечить мирное сосуществование государств".

Белорусский лидер особо отметил заинтересованность нашей страны в дальнейшем углублении продуктивного сотрудничества с Венесуэлой во всех сферах.

Александр Лукашенко пожелал Николасу Мадуро крепкого здоровья и осуществления всех планов, а жителям этой страны - мира и счастья.-0-