Беларусь занимает высокие позиции в рейтинге по борьбе с отмыванием денег

20 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает высокие позиции страны в рейтинге по борьбе с отмыванием денег. Об этом он заявил сегодня на встрече с руководством Национального банка в рамках принятия кадровых решений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы проводим постепенную, спокойную либерализацию финансового и валютного рынков. Однако послабления - это не вседозволенность", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что в работе надо опираться на международные стандарты, особенно в части борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. "Беларусь занимает 21-е место в рейтинге ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. - Прим. БЕЛТА). При этом Россия на 32-м, Швейцария - на 35-м, США - на 37-м‚ Китай - на 84-м", - сказал Александр Лукашенко.

"Однако на примере Белгазпромбанка видим, что работы непочатый край. Должен сказать, что председатель правления (Нацбанка. - Прим. БЕЛТА) и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках", - подчеркнул Президент.

"Эта ситуация должна стать уроком для обновленного руководства Нацбанка. Штат в вашей структуре немалый, но, к сожалению, надзор провалился, не сработав на упреждение. Думаю, что вы сделаете соответствующие выводы, притом мгновенные", - обратил внимание глава государства.-0-