Беларуси и Таиланду совместными усилиями удастся достигнуть значительных результатов в сотрудничестве - Лукашенко

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна и весь тайский народ с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Пользуюсь этим праздничным поводом, чтобы выразить уверенность, что ваша страна продолжит динамичное и устойчивое развитие в качестве одного из лидеров Юго-Восточной Азии, - подчеркнул глава государства. - Надеюсь на сохранение традиционно дружественных отношений между Минском и Бангкоком".

Александр Лукашенко уверен, что совместными усилиями удастся достигнуть значительных результатов по всем направлениям двустороннего сотрудничества.-0-