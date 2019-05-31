Беларуси интересен опыт зарубежных стран в сфере конституционного права - Лукашенко

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Беларуси представляет интерес опыт зарубежных стран в сфере конституционного права. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что Беларусь в знаковый для страны год - 25-летия Конституции принимает представительный форум, посвященный современному конституционному развитию государств.

"Мы высоко ценим вашу готовность делиться своим опытом в сфере конституционного правосудия. Он для нас, безусловно, интересен", - констатировал глава государства.

Александр Лукашенко особо отметил участие в форуме Европейской комиссии за демократию через право, с которой Беларусь выстраивает достаточно конструктивное взаимодействие. "Рассчитываем на продолжение международного сотрудничества в данной области", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул актуальность вопросов права, их важность для создания справедливого общества, где каждый гражданин находится под надежной защитой государства, а незыблемость политического устройства гарантирует Основной Закон. "Верховенство закона в государстве, соблюдение его норм и принципов на всех уровнях политической, социальной и духовной жизни людей - признак высокоразвитого общества", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что принятая в Беларуси четверть века назад Конституция придала мощный импульс становлению демократических институтов в стране. "Ровесник Основного Закона Конституционный суд способствует укреплению нашей государственности, - сказал он. - Важнейшее полномочие нашего Конституционного суда - принятие ежегодных посланий о состоянии конституционной законности. Это главный нормативно-правовой акт нашего Конституционного суда, уверен, и у вас в той или иной форме (есть подобный правовой акт. - Прим. БЕЛТА). Озвученные в них выводы и предложения по развитию правовой системы государства являются значимым фактором совершенствования нормотворческой и правоприменительной деятельности". Глава государства пояснил, что послание Конституционного суда ежегодно озвучивается в парламенте в присутствии представителей всех ветвей власти, а содержащиеся в нем предложения подлежат неукоснительному исполнению.

Президент сделал акцент на особой роли законодательных норм в жизнедеятельности общества и ответственности тех, кто разрабатывает законы и контролирует их выполнение. "Законы - живая материя. Они вершат судьбы людей, стран и мира. От вас всех, кто создает, совершенствует и, главное, контролирует соблюдение этих законов, зависит, насколько гармонично будет развиваться современное общество, насколько справедлив будет мир, в котором мы живем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Вместе с тем глава государства с сожалением констатировал, что в современном мире поведение политиков далеко не всегда является ответственным и строго соответствующим букве закона. "И к чему это приводит? К торговым войнам, хаосу и так далее, когда мы, прежде всего политики, довлеем над законом, над правовыми актами, которые признаны в мире, на межгосударственном уровне, над теми соглашениями, которые заключены и имеют силу закона в тех или иных государствах, - сказал он. - Это конфликты, это войны в тех или иных регионах. Если так пойдет и дальше, мы придем к новой мировой войне. Думаю, что это будет последняя война". Чтобы не допустить подобного развития событий, сохранить мир и стабильность, необходимо строго выполнять нормы законодательства на всех уровнях. "Надо соблюдать международное право и внутренние законы. Беларусь не просто к этому готова, а всегда призывает к этому и будет всегда делать так, чтобы в мире был покой и стабильность", - резюмировал Президент.

Беларусь является ассоциированным членом Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) с 1994 года.

Сотрудничество страны с этой международной структурой способствует объективному информированию представителей европейских конституционных судов, Совета Европы и Европейского союза о современном развитии правовой системы Беларуси, позволяет учитывать европейский опыт в сфере защиты прав и свобод человека, получать актуальную и объективную информацию о происходящих процессах в конституционно-правовой сфере в различных государствах.

Европейская комиссия за демократию через право - независимый консультативный орган Совета Европы. Ее задача - претворение в жизнь принципов правового государства и демократии, а также исследование проблем, связанных с функционированием, укреплением и развитием демократических институтов.

Членами Венецианской комиссии являются 47 государств - членов Совета Европы, а также 14 стран, не входящих в СЕ. Кроме того, пять государств имеют статус наблюдателя, еще два - специальный статус партнера по сотрудничеству.-0-

Лукашенко: в ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или внесут правки в действующую Глава государства отметил, что в Беларуси думают о новом этапе в связи с изменениями, которые диктует сама жизнь. "Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим", - сказал Президент.