Белорусская армия отвечает всем современным требованиям - Президент

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская армия отвечает всем современным требованиям, соответствует задачам государственной политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская армия отвечает всем современным требованиям, соответствует задачам государственной политики, способна противостоять любым угрозам", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что в стране продолжают развивать собственное производство специализированной и боевой техники. Среди достижений отечественного ВПК - реактивная система залпового огня, новый зенитно-ракетный комплекс средней дальности, средства борьбы с беспилотниками, которые пользуются спросом в армиях многих стран мира. На стадии завершения - работы по созданию противотанковых ракетных комплексов. Уже начались испытания ударных беспилотных авиационных комплексов, в войска поставляются отечественные легкобронированные автомобили для сил быстрого реагирования.

"Но главное в военной организации - это люди. Мир и безопасность Беларуси обеспечивают образованные, высокопрофессиональные, преданные долгу военнослужащие. Задача Минобороны - повышать престиж военной службы, создавать систему преимуществ для молодых людей, прошедших армейскую школу, воспитывать патриотов, всегда готовых встать на защиту интересов нашего Отечества", - добавил Александр Лукашенко.-0-