5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия сориентируют на производство недостающих отечественных компонентов для электротранспорта. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая испытательный полигон НАН Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко

Главе государства доложили, что по многим направлениям в Беларуси уже освоено производство необходимых компонентов, однако этого недостаточно.

Александр Лукашенко поручил комплексно заняться этим вопросом. "Вы должны сказать, кто будет делать аккумуляторы, двигатели и так далее. Мы их (предприятия. - Прим. БЕЛТА) направим. Нам нужны опытные образцы, которые вы создадите. Потом мы должны просчитать рынки", - сказал Президент.

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