9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский национальный технический университет награжден орденом Трудовой Славы. Соответствующий указ подписал 9 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Учебное учреждение удостоено награды за значительный вклад в развитие инженерно-технического образования, проведение научных исследований в области машиностроения, энергетики, строительства и архитектуры, внедрение новых современных технологий, подготовку научных кадров и в связи со 100-летием с дня основания университета.

Как сообщалось, 7 декабря Президент подписал декрет, которым установлена возможность поощрения государственными наградами организаций и коллективов их работников, а также воинских частей и формирований.-0-