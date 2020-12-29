29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский новогодний бал для молодежи проходит во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

На торжество приглашены 314 юношей и девушек из разных регионов Беларуси. Это студенты вузов, учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования. Среди них - стипендиаты спецфонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, победители, участники и лауреаты различных конкурсов, олимпиад, конференций.

Среди участников и гостей праздника - Президент Беларуси Александр Лукашенко, министры культуры и образования Анатолий Маркевич и Игорь Карпенко, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Первая часть бала - классическая - открылась полонезом дебютантов. Это 72 пары, сформированные из представителей одаренной молодежи 16-23 лет, которые прошли кастинг на танцевальные способности, а затем в течение двух месяцев изучали бальный этикет и участвовали в постановке бальных танцев.

"Сегодня здесь, во Дворце Независимости, всегда сдержанном и официальном, оживает история. История Беларуси, которая богата на уникальные и красивые традиции", - отметил Александр Лукашенко, приветствуя участников новогоднего бала.

Культура бальных танцев, по словам Президента, традиционна для Беларуси. "Сегодняшний вечер - это не просто праздник, а путешествие к истокам традиций. Кстати, это одна из традиций, которую мы с вами воссоздаем. Без традиций не может быть государства. Вокруг этих традиций на протяжении веков зарождалось и укреплялось стремление нашего народа к своей государственности и независимости. Ведь что такое государственность? Прежде всего это осознание народом исторического права быть хозяином своей земли, чувство родовой связи с поколениями разных эпох, понимание того, как формировался национальный характер и менталитет современного человека", - сказал белорусский лидер.

"Сегодня мы не просто вспоминаем традицию, а наполняем ее новым содержанием. Вдумайтесь: ведь еще чуть больше века назад на подобном празднике можно было оказаться по праву принадлежности к богатым и титулованным сословиям. Не хочу сказать, что здесь нет богатых и титулованных, но, думаю, они в меньшинстве. В наше время двери Дворца Независимости открыты для всех. У каждого есть шанс войти в них и как гость, и как должностное лицо. Благодаря не кровной привилегии или связям, а труду, таланту, истинной преданности Отечеству, - подчеркнул Александр Лукашенко.- В этом и есть справедливость - одно из главных достижений суверенной Беларуси, страны абсолютно равных возможностей. Нам бы только не потерять это".

Глава государства пожелал, чтобы новогодний бал подарил его участникам незабываемые эмоции. Но самое важное - чтобы он разбудил чувство причастности к наследию белорусской истории и ответственности за будущее Отечества, считает Президент.

"Поверьте, пройдет совсем немного времени и вы, посадив на колени своих детишек, а потом и внуков, достанете потрепанный альбом и найдете там фотографии, где вы такие молодые, красивые, одухотворенные, и будете им рассказывать об этих мгновениях. Вам будут завидовать миллионы тех, кому не посчастливилось побывать сегодня во Дворце Независимости", - сказал Александр Лукашенко.

Президент также адресовал слова благодарности всем, кто трудился над созданием бальной атмосферы. Он напомнил, как в декабре 2019 года здесь же, во Дворце Независимости, проходил первый в истории суверенной Беларуси Венский бал. "Надо все делать своими руками, если мы можем. А мы можем все", - заметил белорусский лидер.

Глава государства поздравил участников бала с наступающими праздниками и пожелал всегда оставаться счастливыми и успешными. "Хотел сказать, чтобы всегда были и такими красивыми. Я, конечно, вам этого желаю. Но молодость - это такой "недостаток", который очень быстро проходит, и мы обязательно будем другими. Но человек красив не только внешне. Поэтому я все-таки вам желаю быть красивыми, еще красивее, чем вы теперь, - духовно, внутренне прежде всего, - добавил Президент. - Пусть все ваши мечты исполнятся. А наша любимая, единственная Беларусь благодаря вашим успехам и достижениям станет еще сильнее и краше. Глядя на вас, я убежден, что она будет сильнее и краше и обязательно - наша".

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Фото Павла Орловского