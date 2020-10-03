"Берлин является для Минска важным партнером" - Лукашенко поздравил Штайнмайера с Днем германского единства

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Федеральному Президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру с Днем германского единства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что три десятилетия назад германский народ продемонстрировал сплоченность, которая позволила построить современное государство для мирной и обеспеченной жизни многих поколений немцев.

"Сегодня Германия занимает особое место на политической карте мира, поддерживает развитие и прогресс, вносит большой вклад в решение глобальных и региональных проблем, - говорится в поздравлении. - Несмотря на сложное историческое наследие, Берлин является для Минска важным партнером. Наши страны объединяют многочисленные связи и разнообразные совместные проекты, которые способствуют расширению экономических и гуманитарных контактов, укреплению взаимного доверия и безопасности".

Александр Лукашенко подчеркнул, что очень рассчитывает на возобновление совместной работы по различным направлениям в период председательства ФРГ в Совете ЕС во второй половине 2020 года.

Президент Беларуси пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру здоровья и успехов в политической деятельности, а жителям Германии - мирного неба и солидарности.-0-