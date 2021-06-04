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04 июня 2021, 11:05

Беспилотная техника и интеллектуальные разработки - Лукашенко ознакомился с инновациями при добыче щебня на "Граните"

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4 июня, Микашевичи /Корр. БЕЛТА/. В ходе рабочей поездки в Брестскую область Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с новыми технологиями добычи гранитного щебня и работой отечественной беспилотной техники на месторождении "Ситницкое" РУПП "Гранит" в Лунинецком районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главу государства проинформировали о реализации проекта "Интеллектуальный карьер. Безлюдная технология добычи на месторождении "Ситницкое" с использованием технологии передачи данных по каналам связи 5G.

Проект выполняется совместно ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" (предоставление техники и инфраструктуры), РУПП "Гранит" (предоставление площадки), российской компании "Вист Майнинг технолоджи" (предоставление роботизированного и дистанционно-управляемого оборудования) и СООО "Белорусские облачные технологии" (предоставление оборудования 5G).

Специалисты рассказали, что стратегия БЕЛАЗа по цифровизации горнотранспортных работ предполагает создание комплексных решений по поставке техники, инфраструктурных решений и систем управления. Одним из элементов данных решений является предоставление безлюдной технологии добычи, которая в свою очередь позволит обеспечить работу карьерной техники БЕЛАЗ на новых рынках сбыта и у новых потребителей.

Планируется, что применение безлюдной технологии добычи позволит нарастить производительность добычи до 30%, увеличить коэффициент технической готовности за счет уменьшения простоев, экономить на ремонте техники за счет оптимальных режимов ее работы. Помимо того, применение автономного транспорта позволит снизить травматизм при производстве горных работ.

В рамках данного проекта проводятся испытания безлюдной технологии добычи с использованием опытных образцов карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-7558R грузоподъемностью 90 т и фронтального погрузчика БЕЛАЗ-7825D.

Работы по проекту стартовали 20 июля 2020 года.

Для работы интеллектуального карьера возведено здание современного мобильного диспетчерского пункта, проведена сетевая и электрическая инфраструктура, установлено 48 мачт, через которые протянуто более 4 км кабелей. Установлено 3 мачты, на которых размещено оборудование, обеспечивающее покрытие территории объекта сетью 5G для управления роботизированным карьерным комплексом. Проведены тестирование и отладка серверного и сетевого оборудования сбора, накопления и передачи данных. На территории развернута система видеонаблюдения контроля доступа.

Роботизированные карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7558R, дистанционно-управляемый погрузчик БЕЛАЗ-7825D введены в эксплуатацию.

За время реализации проекта перевезено 117 631 куб.м вскрышной породы, в том числе с помощью погрузчика БЕЛАЗ-7825D.

Специалистами БЕЛАЗа разработана программа методики испытаний комплекса в различных технологиях добычи (людной и безлюдной). Проведена первичная отладка безлюдной технологии добычи, по результатам которой выявлена необходимость доработки программного обеспечения привода погрузчика для адаптации к условиям грунта (апробированы 8 алгоритмов работы).

За время реализации проекта суммарно с бортовых устройств обоих самосвалов передано более 5,5 Гбайт информации для проведения последующей обработки и анализа на серверах предприятия посредством интеллектуальной системы мониторинга карьерного транспорта. На основании этих данных построены многофакторные математические модели характерных состояний карьерного транспорта (загрузка, погрузка, движение с грузом и без). Проводится также постоянный мониторинг и анализ технического состояния. Полученные массивы данных использованы для разработки модуля поиска аномалий в потоке данных, который станет основой для формирования прогнозной аналитики, что позволит начать переход от межинтервального обслуживания к техобслуживанию по требованию.

Кроме того, в зимний период была проведена адаптация работы систем автономного движения к тяжелым погодным условиям (обледенение и большое количество снега): изменены траектории движения и снижена скорость по маршруту движения. Измененные алгоритмы были обработаны и сохранены, что позволит в будущем оперативно корректировать параметры движения при ухудшении погодных условий.

В апреле этого года завершен процесс наладки систем сканирования окружения, основанных на различных сенсорах, таких как 3D-лидары, леддары и радары. Была также проведена проверка работы по детектированию и идентификации посторонних объектов на маршруте роботизированного самосвала и реализация встречного разъезда самосвалов.

Как рассказали специалисты, в апреле - мае разработана и утверждена программа методики предварительных испытаний безлюдной технологии добычи. В настоящее время проводится отладка обновленного программного обеспечения. На 11 июня запланировано начало второго этапа испытаний.-0-

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Брестская область Лукашенко промышленность
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