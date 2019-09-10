Без больших отсрочек и с акцентом на кадры - Лукашенко обозначил позицию по оказанию господдержки

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом председателя Минского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко, публично обозначил свою позицию по вопросу возможности оказания господдержки тем или иным проблемным предприятиям, передает корреспондент БЕЛТА.

"Принцип работы один: я готов выслушивать сложные проблемы (их надо решать, их всегда хватает и у нас, и в других государствах), но их решение не должно откладываться, если касается поддержки и помощи со стороны государства, на неопределенное время", - подчеркнул Президент. Он пояснил, что порой предлагается дать предприятиям отсрочки и рассрочки по определенным выплатам на многие годы вперед.

"Во-вторых, вы мне должны сказать, за счет кого мы будем поддерживать гидроусилители (ОАО "Борисовский завод Автогидроусилитель". - Прим. БЕЛТА) и прочих. Они уже меня о поддержке просят в который раз. Уже и директоров тех нет, царствие им небесное. А все они меня просили, - заявил Президент. - А я предупреждал и тогда, и теперь могу сказать: решать надо, прежде всего, кадровые вопросы. Потому что, как только меняем руководителя, сразу появляется какой-то всплеск активности на предприятии. Потом он за 10 лет ложится на должность и не шевелится, а мы все ему даем отсрочки, рассрочки и обеспечиваем бюджетные вливания".

"Вот этого быть не должно. Поэтому принцип нашего разговора должен быть основан на том, что, если есть проблема, ее надо решать всем. А напрягаться надо, начиная с трудового коллектива любого предприятия - там, где есть проблемы", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что предварительно ознакомился с теми вопросами, с которыми пришел на доклад губернатор. "У меня сложилось такое впечатление, что сложные вопросы - в экономике, особенно на промышленных предприятиях - вы попробовали решать в правительстве. Но в правительстве установка железобетонная (это касается и губернаторов): мы не можем все время предприятия тащить на плечах и все время оказывать какую-то государственную поддержку. Во-первых, без каких-то гарантий, во-вторых, беспросветно. А, в-третьих, там аж до 2035 года отсрочки, рассрочки, кредиты и так далее", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что его позиция на этот счет известна, и необходимо четко ставить такие вопросы, если в том возникает потребность: "По-мужски, если есть вопрос. Я скажу, будем мы их решать или нет. Если будем, за счет кого. Если одолжить на год-два денег - пожалуйста, мы можем одолжить. Но на год-два. И, не дай бог, кто-то их не вернет. Это совсем плохо".

"А ведь вопросы, которые изложены, касаются невыполнения обязательств. Там уже и поддержка была, и гарантии выдавались. Прошло время - опять просят поддержку, опять какие-то гарантии. А почему не выполнили обязательства, как, допустим, ты в сельском хозяйстве? Одолжил из резервов в прошлом году хлеб - вернул. Я понимать буду, что имею дело с приличным человеком. Надо будет еще одолжить что-то - пожалуйста. Но безвозвратно не бывает ни натуральной какой-то оплаты, ни денежной", - сказал Президент.

Он также поинтересовался у Анатолия Исаченко, что его настораживает в промышленном секторе и сельском хозяйстве. "На селе все идет планово, настороженности никакой нет. Все обязательства, которые мы дали, выполняем. Спасибо за тот указ, который вы подписали по "Мясомолпрому". Мы там тоже обязательства выполняем. Это дало возможность сельскому хозяйству работать более стабильно в финансовом плане", - доложил губернатор.

"Вот в таком плане я готов помогать и поддерживать. Помогли - обязательства выполняются, подъем пошел. Пожалуйста, по любому предприятию. Но не в бездну", - акцентировал внимание глава государства.

По итогам встречи Анатолий Исаченко рассказал журналистам, что Президенту было доложено об итогах развития Минской области за 7 месяцев, прогнозе на итог года. "Были подняты вопросы в части дальнейшего развития области в плане образования, здравоохранения, строительства. Были обозначены подходы по решению этих вопросов - что мы планируем делать, за счет каких ресурсов. В основном это наши источники. Президентом данные подходы были поддержаны. Нам остается только работать и двигаться", - отметил губернатор.

Что касается вопросов оказания господдержки, он уточнил, что речи не шло о том, чтобы из республиканского бюджета была оказана некая невозвратная помощь или финансирование. "Мы озвучили те подходы, которые нужны для того, чтобы эти предприятия работали", - сказал Анатолий Исаченко.

Он пояснил, что в целом по итогам 7 месяцев текущего года все показатели, доведенные до Минской области, выполняются. "Мы также ожидаем их выполнения по году. Сегодня идут уборочные работы - тоже в плановом режиме. Особых моментов, которые требуют напряжения, в области нет. Все в штатном режиме", - констатировал руководитель Минской области.

Отдельно Анатолий Исаченко акцентировал внимание на развитии в регионе строительной отрасли: "30% всего возводимого жилья в Беларуси строится в Минской области. Здесь также были обозначены подходы - отдавать приоритет тем застройщикам, у которых полностью есть своя база (механизмы, строительное оборудование), которые могут не только кого-то нанять, а сами заходить и строить".-0-