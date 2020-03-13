"Без милиции мы никак" - Лукашенко рассказал о роли милиции в борьбе с коронавирусом

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 13 марта 2020
Минск Переменная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:25 Молодые активисты Минска заработают деньги на восстановление памятника герою Регионы
14:24 Из-за пациента с коронавирусом, вовремя не обратившегося за медпомощью, изолирован 91 человек Общество
14:19 Касперович: наниматели стараются по возможности решать жилищные вопросы молодых специалистов Общество
14:19 Минобразования: распределение - эффективный механизм, вопрос о его отмене не рассматривается Общество
14:17 Кравцов вручил паспорта юным жителям Гродненской области Регионы
14:17 Экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию в 2019 году вырос на 3% до $4,3 млрд Экономика
14:13 В Витебской области приступили к благоустройству населенных пунктов Регионы
14:10 Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов Общество
14:09 Выплаты и льготные кредиты - Минобразования рассказало о мерах поддержки молодых специалистов Общество
13:46 Страны ОДКБ согласовали план проведения операции "Нелегал-2020" Общество
13:40 Два человека пострадали в ДТП в Бобруйском районе Происшествия
13:35 Доллар и евро на торгах 13 марта подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:31 УЕФА приостановил матчи еврокубковых турниров Спорт
13:19 "Белнефтехим" ожидает до конца марта в порту Клайпеды три танкера с нефтью Экономика
13:18 Более тысячи выпускников-платников ежегодно получают направление на работу Общество
13:07 Лесхозы Брестской области начали поставлять березовый сок на экспорт Регионы
13:01 "Белавиа" пояснила, как вернуть или поменять билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы Общество
12:59 Истоки культурного кода Регионы
12:59 "Дело банкиров": одну из взяток Касперович и Подгорный забирали в Вильнюсе Происшествия
12:48 Цена товара со скидочной картой не должна быть более крупным шрифтом, чем основная - МАРТ Общество
12:39 Завершено расследование ДТП на МКАД: женщина за рулем была пьяна Происшествия
12:38 Около 19 тыс. выпускников вузов планируют распределить в этом году Общество
12:37 Ожидаемое похолодание приостановит полевые работы - Белгидромет Общество
12:28 В Беларуси дополнительно урегулируют защиту прав потребителей финансовых услуг Общество
12:10 Медицинские маски ухудшили ситуацию с загрязнением океана В мире
12:01 Караев объяснил, почему на две недели ограничил контакты и был под медицинским наблюдением Общество
11:58 Глава UIPM уверен, что чемпионат мира в Минске в 2021 году пройдет на высоком уровне Спорт
11:58 Аграрии Витебской области начали подготовку почвы к севу Регионы
11:54 МВД увеличит число участковых в сельской местности за счет сокращения сотрудников уголовного розыска Общество
11:49 ГАИ в выходные откроет сезон мотопатрулирования Регионы
Все новости
Все новости
Президент
13 марта 2020, 11:22

"Без милиции мы никак" - Лукашенко рассказал о роли милиции в борьбе с коронавирусом

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Новости темы "Распространение коронавируса"
Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов
"Белавиа" пояснила, как вернуть или поменять билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с коронавирусом в Беларуси не позволяет расслабляться, но поддаваться панике не стоит. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале встречи Александр Лукашенко рассказал, что собирался принять с докладом Юрия Караева раньше, но "раздавались возгласы, что министр внутренних дел заподозрен в коронавирусе". "Оказывается, живой и здоровый, - заметил глава государства. - Это не к тому, что тут некоторые уже пописывают: "Президент заявил, что мы победили коронавирус". Ни в коем случае. Я просто не сторонник поддаваться панике. И самое главное, чтобы мы очень ответственно относились к этим вещам".

Юрий Караев пояснил, что его сын прилетел из Китая как раз в тот день, когда в стране объявили о распространении коронавируса. "Он учится в военном университете, изучает китайский язык по международной программе. И, естественно, я тоже насторожился. Но ничего, уже больше месяца здесь. Возвратиться назад пока не может", - рассказал министр.

Юрия Караев
Юрия Караев

"Китайцы молодцы, они самые эффективные. Исходя из их опыта, мы заметили, что остерегаться надо людям со слабым иммунитетом и старикам, - сказал Александр Лукашенко. - Вот старикам я бы посоветовал поменьше передвигаться, потому что любой вирус для человека с ослабленным иммунитетом опасен, тем более незнакомый".

Президент отметил, что не просто так затронул тему коронавируса. Ведь бороться с распространением этого заболевания поможет и милиция. "Без милиции мы никак. Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать. Если кому-то надо, хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома", - добавил глава государства.

Он упомянул о первом случае выявления коронавируса в Беларуси: инфекция была обнаружена у иранского студента. Со временем молодой человек был вылечен. "Слава богу, жив и здоров", - сказал Александр Лукашенко.

"Эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая. Не развалив здравоохранение с советских времен, нам удается противостоять этому. Но ни в коем случае расслабляться нельзя, - подчеркнул Президент. - Паника только ухудшает ситуацию".

По мнению главы государства, белорусские медики успешно противостоят распространению инфекции и в первую очередь за счет того, что вовремя приняли необходимые меры. "Мы работаем при малейшем подозрении. Если человек где-то был, мы его проверяем и все окружение, с кем он был в контакте в последнее время. Это то, что не делалось в Италии. Италия не работала на первом-втором уровне. Только когда человек заболел, когда тяжелые клинические проявления, тогда его начинали лечить. Конечно, отсюда больше смертей", - констатировал Александр Лукашенко.

"Мы ничего не скрываем, чтобы не было паники. Но людей предупреждаем: будьте аккуратными. При первой же настороженности в отношении себя останься дома, не ходи по улице и не рискуй не только собой, но и окружающими. Вот главный метод борьбы с этой заразой", - резюмировал глава государства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Караев Лукашенко милиция
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко и Юрий Караев "Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается" - Лукашенко ждет более эффективной работы от милиции
Фото из архива Благодарности Президента удостоены труженики АПК Брестской области и Мозырского района
Таир Мансуров. Фото ЕЭК Лукашенко наградил Таира Мансурова орденом Почета
Фото из архива Лукашенко подписал указ о стимулировании закупок электромобилей
Фото из архива Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: для паники нет никаких оснований
Александр Лукашенко Лукашенко обращает внимание на вопрос цены при импорте медоборудования и лекарств
Главное
Александр Лукашенко и Юрий Караев "Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается" - Лукашенко ждет более эффективной работы от милиции
В Беларуси сохраняется тенденция снижения преступности - Караев
Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов
"Белнефтехим" ожидает до конца марта в порту Клайпеды три танкера с нефтью
Топ-новости
"Без милиции мы никак" - Лукашенко рассказал о роли милиции в борьбе с коронавирусом
Выплаты и льготные кредиты - Минобразования рассказало о мерах поддержки молодых специалистов
В Беларуси отменят запрет на упаковку продуктов в тару покупателя
Массовый сев ранних яровых начался в Беларуси
Работы по восстановлению электроснабжения идут в 136 населенных пунктах
Около 19 тыс. выпускников вузов планируют распределить в этом году
Нацбанк Беларуси выпустит памятные монеты к 75-летию Победы
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию в 2019 году вырос на 3% до $4,3 млрд
День открытых дверей пройдет в БГПУ 4 апреля
Глава UIPM уверен, что чемпионат мира в Минске в 2021 году пройдет на высоком уровне
"Белавиа" пояснила, как вернуть или поменять билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы
Чемпиона мира по велоспорту Евгения Королька чествовали в Гродно
Страны ОДКБ согласовали план проведения операции "Нелегал-2020"
Беларусь и Армения обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Карпенко: рынок труда нуждается в кадрах новой формации
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Беларусь помнит Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.