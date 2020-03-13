"Без милиции мы никак" - Лукашенко рассказал о роли милиции в борьбе с коронавирусом

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с коронавирусом в Беларуси не позволяет расслабляться, но поддаваться панике не стоит. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале встречи Александр Лукашенко рассказал, что собирался принять с докладом Юрия Караева раньше, но "раздавались возгласы, что министр внутренних дел заподозрен в коронавирусе". "Оказывается, живой и здоровый, - заметил глава государства. - Это не к тому, что тут некоторые уже пописывают: "Президент заявил, что мы победили коронавирус". Ни в коем случае. Я просто не сторонник поддаваться панике. И самое главное, чтобы мы очень ответственно относились к этим вещам".

Юрий Караев пояснил, что его сын прилетел из Китая как раз в тот день, когда в стране объявили о распространении коронавируса. "Он учится в военном университете, изучает китайский язык по международной программе. И, естественно, я тоже насторожился. Но ничего, уже больше месяца здесь. Возвратиться назад пока не может", - рассказал министр.

Юрия Караев

"Китайцы молодцы, они самые эффективные. Исходя из их опыта, мы заметили, что остерегаться надо людям со слабым иммунитетом и старикам, - сказал Александр Лукашенко. - Вот старикам я бы посоветовал поменьше передвигаться, потому что любой вирус для человека с ослабленным иммунитетом опасен, тем более незнакомый".

Президент отметил, что не просто так затронул тему коронавируса. Ведь бороться с распространением этого заболевания поможет и милиция. "Без милиции мы никак. Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать. Если кому-то надо, хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома", - добавил глава государства.

Он упомянул о первом случае выявления коронавируса в Беларуси: инфекция была обнаружена у иранского студента. Со временем молодой человек был вылечен. "Слава богу, жив и здоров", - сказал Александр Лукашенко.

"Эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая. Не развалив здравоохранение с советских времен, нам удается противостоять этому. Но ни в коем случае расслабляться нельзя, - подчеркнул Президент. - Паника только ухудшает ситуацию".

По мнению главы государства, белорусские медики успешно противостоят распространению инфекции и в первую очередь за счет того, что вовремя приняли необходимые меры. "Мы работаем при малейшем подозрении. Если человек где-то был, мы его проверяем и все окружение, с кем он был в контакте в последнее время. Это то, что не делалось в Италии. Италия не работала на первом-втором уровне. Только когда человек заболел, когда тяжелые клинические проявления, тогда его начинали лечить. Конечно, отсюда больше смертей", - констатировал Александр Лукашенко.

"Мы ничего не скрываем, чтобы не было паники. Но людей предупреждаем: будьте аккуратными. При первой же настороженности в отношении себя останься дома, не ходи по улице и не рискуй не только собой, но и окружающими. Вот главный метод борьбы с этой заразой", - резюмировал глава государства.-0-