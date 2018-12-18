БФФ предлагает открыть в разных районах Минска специализированные футбольные школы

18 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусская федерация футбола планирует создать поля с искусственным покрытием на базе школьных спортивных площадок. Об этом генеральный секретарь БФФ Юрий Вергейчик рассказал сегодня на совещании у главы государства о развитии летних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотели бы предложить проект под названием "Школьный стадион". Его идея заключается в том, чтобы создать футбольные поля с искусственным покрытием на базе спортивных площадок средних школ и средних специальных учебных заведений", - сказал Юрий Вергейчик.

Этот проект вначале предлагается запустить в белорусской столице. Руководитель БФФ заметил, что Минск обладает большим человеческим и финансовым потенциалом, но футбольная структура в городе резко сократилась, когда были ликвидированы несколько стадионов.

"Конечно, речь не о каждой школе - это очень дорого. Но надо сделать так, чтобы в каждом районе Минска юным футболистам было где системно заниматься футболом", - добавил он. В том же Заводском районе столицы 100 тыс. населения, а специализированной футбольной школы нет, отметил Юрий Вергейчик.

Александр Лукашенко ответил, что этот вопрос федерации необходимо обсудить с руководством города. "Нам не надо девять школ в каждом районе, потому что у нас поля есть. Если шесть районов остались без полей, то надо даже не поля, а центр маленький создавать", - сказал Президент.

Глава государства напомнил, что соответствующие поручения раньше уже им давались. "Сейчас мы строим новые школы или восстанавливаем старые, там создаем разные стадионы: и для легкой атлетики, и футбольные поля. Образцы такие есть", - добавил он.-0-