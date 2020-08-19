БФСО "Динамо" сможет формировать за свой счет команды Беларуси по служебно-прикладным видам спорта

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №312, которым корректируется Устав белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо" и совершенствуются отдельные направления его деятельности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В обновленном Уставе БФСО "Динамо" отражен территориальный принцип построения общества, внесена норма о координации его деятельности со стороны Государственного секретариата Совета безопасности.

Также физкультурно-спортивному обществу предоставлено право формировать за счет собственных средств сборные команды Беларуси по служебно-прикладным видам спорта. Правительству поручено ежегодно при формировании республиканского бюджета выделять БФСО "Динамо" средства на развитие служебно-прикладных видов спорта и проведение спортивных мероприятий в организациях физической культуры и спорта, содержание специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ.

"Государственно значимые задачи, возложенные на БФСО "Динамо", методы его деятельности, а также компетенция органов управления изменениям не подверглись", - отметили в пресс-службе.-0-