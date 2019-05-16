БГЭУ и Белорусскую государственную сельхозакадемию возглавят новые ректоры

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение ректоров Белорусского государственного экономического университета и Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии, передает корреспондент БЕЛТА.
Вячеслав Шутилин, который сейчас работает первым проректором БГЭУ, станет ректором этого высшего учебного заведения.
Руководить Белорусской государственной сельхозакадемией будет Виталий Великанов. До настоящего времени он являлся проректором по воспитательной работе Витебской ордена "Знак Почета" государственной академии ветеринарной медицины.-0-
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