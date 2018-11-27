27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси объявлена 29 представителям различных сфер деятельности. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

За многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в реализацию государственной политики в области социальной защиты населения Благодарность объявлена ряду работников социальной сферы. Среди них заведующая медицинским отделением Каменского психоневрологического дома-интерната Бобруйского района Татьяна Мацура, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома Анатолий Зимновода.

Работникам налоговой сферы Благодарность объявлена за многолетнюю плодотворную работу в налоговых органах, значительные достижения в профессиональной деятельности. В их числе начальник управления контрольной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по Мозырскому району Тамара Ковалькова, начальник главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Игорь Скринников.

Председатель Государственного комитета по стандартизации в 2012-2018 годах Виктор Назаренко удостоен Благодарности за плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в формирование и реализацию систем технического нормирования и стандартизации.

За многолетнюю плодотворную работу, значительный вклад в развитие приоритетных направлений медицинской науки Благодарность объявлена проректору по учебно-воспитательной работе Гродненского государственного медицинского университета Игорю Богдановичу.

За плодотворную работу, значительный личный вклад в реализацию инвестиционного проекта по строительству комплекса зданий клинического медицинского центра в районе деревни Ждановичи Минского района Благодарность объявлена ряду работников строительной сферы. В их числе столяр строительного управления №16 ОАО "Стройтрест №1" Андрей Гурьев, главный архитектор проекта архитектурно-конструкторской мастерской №1 РУП "Институт Белгоспроект" Сергей Иванов.

Первому заместителю управляющего делами Президента Беларуси Николаю Селиванову Благодарность объявлена за многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в организацию качественного строительства и реконструкции объектов республиканского значения.

Благодарности Президента за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие белорусского хореографического искусства и сохранение национального культурного наследия удостоен художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь Государственного академического ансамбля танца Беларуси Валентин Дудкевич.-0-