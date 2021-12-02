Благодарность Президента Беларуси объявлена Белорусскому союзу женщин

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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена общественному объединению "Белорусский союз женщин". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Белорусский союз женщин удостоен награды за значительный вклад в развитие женского движения, благотворительную деятельность, содействие повышению роли женщин в общественно-политической, социально-экономической, культурной жизни страны и укрепление гражданского общества в Республике Беларусь.
Соответствующее распоряжение подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.-0-