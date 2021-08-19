Благодарность Президента Беларуси объявлена двум предприятиям Управделами

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси объявлена республиканскому унитарному предприятию по эксплуатации зданий "БелЭЗ" и республиканскому унитарному предприятию "Ремонтно-строительный трест Управления делами Президента Республики Беларусь". Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Предприятия удостоены Благодарности Президента за достижение высоких производственных показателей, значительный вклад в развитие материально-технической базы Управления делами Президента Беларуси и органов государственного управления.-0-
Предприятия удостоены Благодарности Президента за достижение высоких производственных показателей, значительный вклад в развитие материально-технической базы Управления делами Президента Беларуси и органов государственного управления.-0-