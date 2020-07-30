Благодарность Президента Беларуси объявлена Ипатову и Чуприс

Фото из архива
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена директору Национального центра законодательства и правовых исследований Вадиму Ипатову и заместителю главы Администрации Президента Ольге Чуприс за высокий профессионализм, значительный личный вклад в совершенствование правовой системы Беларуси. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.-0-
Вадим Ипатов. Фото из архива
Ольга Чуприс. Фото из архива