Благодарность Президента Беларуси объявлена ряду сотрудников СМИ

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За высокий профессионализм, значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики Благодарность Президента Беларуси объявлена ряду сотрудников средств массовой информации. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В числе награжденных заместитель заведующего отдела обозревателей политических главной дирекции Агентства телевизионных новостей Национальной государственной телерадиокомпании Наталья Голуб, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение" Ирина Мартьянова, главный редактор газеты "Знамя юности" Николай Мачекин.

Благодарности Президента также удостоены начальник информационно-аналитического отдела Национального пресс-центра Беларуси Иван Ловец и генеральный продюсер генерального продюсерского центра Национальной государственной телерадиокомпании Глеб Шульман.-0-