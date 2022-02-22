22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси объявлена шестерым представителям различных сфер деятельности. Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава государства Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили пресс-службе белорусского лидера.
За многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в реализацию инвестиционного проекта по техническому переоснащению ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" Благодарности Президента удостоены первый заместитель генерального директора - главный инженер предприятия Игорь Дегтярев и машинист картоноделательной машины Дмитрий Чикизов.
Директор Копыльского территориального центра социального обслуживания населения Светлана Малиновская и начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Валентина Масловская удостоены Благодарности Президента за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в реализацию государственной политики в области социальной защиты населения.
Заместителю директора Белорусского института стратегических исследований Виталию Пунченко Благодарность Президента объявлена за высокий профессионализм, большой личный вклад в информационно-аналитическое сопровождение значимых общественно-политических событий, а директору коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия "Брилево" Гомельского района Аркадию Кобрусеву - за многолетний плодотворный труд в сельскохозяйственной отрасли, значительный личный вклад в реализацию социальной и экономической политики страны.-0-