Благодарность Президента объявлена 13 представителям различных сфер деятельности

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена 13 представителям различных сфер деятельности. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

За образцовое исполнение служебных обязанностей, значимый личный вклад в обеспечение обороноспособности страны награды удостоены командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко и заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - начальник главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Павел Муравейко.

Представителям организаций Министерства труда и социальной защиты Благодарность Президента объявлена за многолетнюю плодотворную работу, значимый личный вклад в реализацию государственной политики в отрасли социальной защиты населения. В числе награжденных - начальник Толочинского районного отдела Витебского областного управления Фонда социальной защиты населения Галина Кравченко и начальник Кричевского межрайонного отдела Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Леневич.

За многолетнюю плодотворную работу, достижение высоких производственных показателей, значимый личный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли глава государства удостоил Благодарности директоров ОАО "Пружанский льнозавод" Николая Жогала и ОАО "Березовский комбикормовый завод" Михаила Козеку.

Наградой за многолетнюю плодотворную общественную деятельность, значимый личный вклад в развитие ветеранского движения воинов-интернационалистов отмечены также представители Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане - заместитель председателя Фрунзенской районной организации Минска Игорь Лазука и председатель Щучинской районной организации Артур Мисюк.

Благодарность Президента объявлена сотрудникам Белорусской железной дороги: машинисту локомотивного депо Молодечно Минского отделения БЖД Виктору Борисевичу и бригадиру предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов Могилевской дистанции пути Могилевского отделения БЖД Сергею Шкредову за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие железнодорожного транспорта.

Заведующий кафедрой философии и методологии Белорусского государственного университета Анатолий Зеленков и декан факультета истории, коммуникаций и туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Тамара Пивоварчик удостоены Благодарности Президента за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, значимый личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. Директор Института истории Национальной академии наук Вячеслав Данилович отмечен наградой за многолетнюю плодотворную научную деятельность, значимый личный вклад в развитие исторической науки, исследование, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия Беларуси.-0-