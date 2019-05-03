Благодарность Президента объявлена представителям Белорусского общественного объединения ветеранов

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За многолетний плодотворный труд, значимый личный вклад в патриотическое воспитание молодежи Благодарность Президента Беларуси объявлена представителям Белорусского общественного объединения ветеранов. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Награды удостоены председатель комитета ветеранов Великой Отечественной войны Брестской городской организации этого объединения Василий Березнев, председатель Волковысской районной организации Анатолий Игнатович, первый заместитель председателя Минского городского совета БООВ Виктор Костко. Благодарность объявлена также первому заместителю председателя совета Гомельской областной организации Василию Козыреву, председателю совета Могилевской районной организации Виктору Пинчуку, члену совета Полоцкой районной организации Николаю Сушкову.-0-