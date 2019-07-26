Благодарность Президента объявлена работникам различных сфер деятельности

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена работникам Министерства транспорта и коммуникаций, налоговых органов, Комитета государственного контроля, Администрации Президента, Конституционного суда. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

За многолетнюю плодотворную работу в налоговых органах, значимые достижения в профессиональной деятельности награды удостоены сотрудники Министерства по налогам и сборам. В их числе - начальник инспекции МНС по Пружанскому району Ирина Босько, консультант управления проектов налогового администрирования главного управления развития налоговых органов МНС Наталья Федотова.

Работникам КГК благодарность Президента объявлена за плодотворную работу, значимый личный вклад в предотвращение и пресечение правонарушений, достижение высоких результатов. Среди награжденных главный специалист Борисовского межрайонного комитета государственного контроля Николай Бетехтин, начальник управления координации контрольной деятельности и организационной работы КГК Гродненской области Михаил Красновский, начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Брестской области Александр Пузик.

Сотрудники Администрации Президента удостоены благодарности главы государства за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей. В частности, отмечены заслуги главного советника управления развития регионального потенциала главного экономического управления Анастасии Аркадьевой, заместителя начальника управления развития кадровых технологий и управления персоналом главного управления кадровой политики Татьяны Иодо, начальника канцелярии Президента Республики Беларусь Сергея Кондрашкина, заместителя начальника управления внешней политики Анастасии Нисуло.

За значимый вклад в развитие транспортной отрасли, высокий профессионализм глава государства удостоил благодарности коллектив работников Министерства транспорта и коммуникаций.

Начальник главного управления организационного обеспечения секретариата Конституционного суда Александр Каравай награжден благодарностью Президента за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей.-0-