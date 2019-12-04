Благодарность Президента объявлена труженикам Брестской области

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования Брестской области труженикам этого региона объявлена Благодарность Президента Республики Беларусь. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Документом в связи с юбилейной датой предусмотрено выделение из средств резервного фонда Президента Республики Беларусь Br1 млн на финансирование в 2020 году строительства лечебного корпуса Брестской детской областной больницы.-0-