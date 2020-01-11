Благодарность Президента вручена заместителю гендиректора БЕЛТА Сергею Адерихо

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко вручил сегодня журналистам Благодарности Президента за высокий профессионализм, значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики. В числе награжденных заместитель генерального директора по идеологической работе БЕЛТА Сергей Адерихо, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония вручения государственных наград состоялась на приеме от имени Президента Беларуси в канун старого Нового года. Высокую награду из рук главы государства также получили обозреватель телеканала СТВ Юлия Бешанова, ведущая ОНТ Ольга Куришко, заместитель директора дирекции информационного и общественно-политического вещания Первого национального канала Белорусского радио Надежда Лысенко.

Благодарность Президента вручена обозревателю издательского дома "Беларусь Сегодня" Андрею Муковозчику, редактору отдела газеты "Звязда" Ольге Медведевой, корреспонденту Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании Елене Насачевой.

Сергей Адерихо

Заместитель гендиректора по идеологической работе БЕЛТА Сергей Адерихо в беседе с журналистами отметил, что благодарен за столь высокую оценку труда всего коллектива, в котором ему посчастливилось работать. "БЕЛТА сохраняет лидерство на медийном пространстве Беларуси. Агентство выступает информационным партнером важнейших экономических, социально-культурных и спортивных мероприятий страны, в числе которых "Славянский базар в Витебске", II Европейские игры", - сказал он.-0-