Благодарности Президента удостоены труженики АПК Брестской области и Мозырского района

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил Благодарность труженикам агропромышленного комплекса Брестской области и Мозырского района Гомельской области. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 12 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Благодарности Президента также удостоен ряд коллективов разных регионов Беларуси. В частности, за значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей награды удостоены сельскохозяйственный производственный кооператив "Свислочь" Гродненского района и "Колхоз "Родина" Белыничского района Могилевской области, коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Совхоз-комбинат "Заря" Мозырского района Гомельской области, ордена Ленина сельскохозяйственный производственный кооператив "Лариновка" Оршанского района Витебской области, ОАО "Великосельское Агро" Пружанского района Брестской области и ОАО "Косино" Логойского района Минской области.
Глава государства также подписал распоряжение, согласно которому представленный к Благодарности облисполком получит подарочный сертификат на сумму 20 тыс. базовых величин для приобретения агропромышленного оборудования, а райисполком и сельхозорганизации - ценный подарок стоимостью не более 3,2 тыс. базовых величин каждый.-0-