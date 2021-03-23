Благосостояние граждан и сильное государство: Лукашенко назвал личные интересы своего президентства

23 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения Минского производственного кожевенного объединения заявил, что принимает решения исходя из двух интересов - благосостояния граждан и построения сильного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет "золотого дна", нет ничего - все вранье, это картинки. У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе - государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что, исходя из этих требований, готов поддерживать различные проекты и предприятия.-0-

Александр Лукашенко