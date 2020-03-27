"Боюсь, чтобы Минск не превратился в Москву" - Лукашенко высказался о застройке столицы

27 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая предприятие "Белгипс", высказался о застройке Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

На заводе главе государства рассказали, что ранее предприятие располагалось в Минске по ул.Козлова, а в 2019 году переехало на новую площадку - в агрогородок Гатово. На старом месте "Белгипс" хочет построить жилой квартал. Здесь получат арендные квартиры и сотрудники предприятия.

"Вы хотите там построить жилье? Подумаем, - сказал Президент. - Мы рассмотрим твои (председателя совета директоров корпорации "Волма" Юрия Гончарова. - Прим. БЕЛТА) предложения. А что касается промышленности, я тебя буду всегда поддерживать, потому что с 2014 года ты ни разу не подвел. Мы с тобой будем работать".

Говоря в целом о строительной проблематике, Александр Лукашенко отметил, что организаций, желающих строить жилье в Минске, - пруд пруди. "Для нас жилье в Минске уже не проблема. Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон - в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?" - спросил глава государства.

Он напомнил, что к застройщикам в Беларуси предъявляются определенные требования: в первую очередь земли выделяются организациям, у которых есть собственные ресурсы для строительства. Президент подчеркнул, что в Беларуси не будут работать с теми, кто хочет прийти в Минск, построить жилье и набить карманы за счет людей. "Не только наших: сейчас и россияне скупают в Минске квадратные метры", - заметил Александр Лукашенко.-0-