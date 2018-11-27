Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
27 ноября 2018, Вт
-5°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4118
USD 2.131
RUB 3.1948
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: необходимо придать импульс борьбе с препятствиями на рынке ЕАЭС
Президент
Беларусь больше не поддержит продление действующих ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС - Лукашенко
Президент
Уменьшение числа обращений в Администрацию Президента говорит об эффективной работе на местах
Общество
Мелодия победы: столичную квартиру в 96-м туре игры "Удача в придачу!" выиграла контролер на заводе Ирина Комкова из Минска!
Общество
Проект Кодекса об образовании может поступить в Палату представителей в марте 2019 года
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
БГК проиграл "Нексе" в SEHA-лиге
19:45 Спорт
Мелодия победы: столичную квартиру в 96-м туре игры "Удача в придачу!" выиграла контролер на заводе Ирина Комкова из Минска!
19:42 Общество
Автомобиль ГАИ пострадал в ДТП в Минске
19:41 Происшествия
Пушкинский музей-заповедник планирует новые культурные проекты с Беларусью
19:37 Культура
Сотрудники БЕЛТА удостоены государственных наград
19:03 Президент
Более 130 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград
19:01 Президент
Уникальные фотографии Любчанского края 1920-60-х годов представят на выставке в Национальном историческом музее
18:59 Культура
Товарооборот Беларуси и Египта по итогам 2018 года должен составить $100 млн - посол
18:47 Экономика
В Беларуси 28 ноября проверят систему оповещения о ЧС
18:42 Общество
Президент Египта планирует посетить Беларусь в 2019 году
18:39 Политика
Детское "Евровидение-2018" впервые сравнялось по медиапоказателям со взрослым форумом
18:34 Культура
Около двух третей пропавших людей в Беларуси оперативно находят после объявления их в розыск - СК
18:31 Общество
Певица Елка сменила имидж
18:28 Калейдоскоп
Правоохранители Беларуси и Франции обменяются опытом противодействия торговле людьми
18:25 Общество
Беларусь может присоединиться к созданию индустриальной зоны в районе Суэцкого канала
18:21 Экономика
Дни Минской области планируют провести в Шарм-эш-Шейхе в 2019 году
18:19 Регионы
Виртуозная скрипачка Маймуна разыграет квартиру от "Евроопт"! Смотрите в прямом эфире ОНТ прямо сейчас!
18:18 Общество
Подведены итоги конкурса фотографий и видеороликов "Мы своей Беларусью гордимся!"
18:10 Культура
Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко сыграет за минское "Динамо" в матче с "Йокеритом"
18:07 Спорт
Легкая атлетика в Беларуси интересна людям разных возрастов - Хансен
18:03 Спорт
Все новости
Темы
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Лiстапад-2018 Лiстапад-2018
Новый год Новый год
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Более 130 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград

Президент 27.11.2018 | 19:01

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственных наград удостоены 134 представителя различных сфер деятельности. Соответствующий указ №462 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Ордена и медали, а также почетные звания присуждены за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, смелые и решительные действия в обстоятельствах, связанных с риском для жизни, большой личный вклад в укрепление авторитета и имиджа Беларуси на международной арене, развитие законодательства и парламентаризма, белорусской журналистики, нефтехимической промышленности, транспортной и налоговой систем, значительные достижения в сферах энергетики, науки, культуры и искусства, подготовке высококвалифицированных специалистов.

Орденом Отечества III степени награждены министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, ректор Белорусского государственного экономического университета Владимир Шимов, генеральный директор Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии - директор государственного научного учреждения "Институт порошковой металлургии" Александр Ильющенко, генеральный директор ЗАО "Витэкс" Виктор Терещенко.

Главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь Ирина Абельская, председатель Белорусской общественной организации офицеров инженерных войск Павел Гутенко, ведущий редактор главного выпуска республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" Алина Шрубок удостоены ордена Почета.

Заслуги профессора-консультанта кафедры коммерческой деятельности на внутреннем и внешнем рынках Белорусского государственного экономического университета Геннадия Короленка отмечены орденом Франциска Скорины.

Командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 841-й гвардейской группы артиллерии 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования Вооруженных Сил подполковник Владимир Двоежонов награжден медалью "За спасенную жизнь".

Медали "За отвагу" удостоен бывший старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части №18 Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Сергей Куценко.

Значительная группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов удостоена медалей "За отличие в воинской службе", "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в охране государственной границы".

Несколько десятков человек удостоены медали "За трудовые заслуги". В их числе начальник производства СООО "Белвест" Вадим Альхименко, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Бороденя, главный ветеринарный врач ОАО "Городея" Несвижского района Наталия Бусько, токарь ОАО "Нафтан" Леонид Василевский, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам Людмила Добрынина.

Аналогичной награды также удостоены редактор отдела переводов (на английский язык) центра внешних коммуникаций республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" Наталья Ковалевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, декан факультета финансов и банковского дела Белорусского государственного университета Наталья Лесневская, директор Белорусского газоперерабатывающего завода РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Сергей Пашков. Кроме того, отмечены трудовые заслуги генерального директора ОАО "Брестская областная база "Бакалея" Валентины Хандошко, заместителя генерального директора - начальника центра внешних коммуникаций республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" Марты Чвей, заведующего отделом историографии и методов исторического исследования Института истории Национальной академии наук Беларуси Валентины Яновской.

В числе награжденных медалью Франциска Скорины художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь цирка имени Валерия Абеля государственного учреждения "Дворец культуры "Костюковка" Татьяна Абель, артист балета государственного учреждения "Заслуженный коллектив Республики Беларусь Государственный академический ансамбль танца Беларуси" Александр Глазко, декан факультета международных бизнес-коммуникаций Белорусского государственного экономического университета Наталия Попок, артист театра кукол - ведущий мастер сцены Гродненского областного театра кукол Людмила Павловская. Среди награжденных также директор Заширского культурно-спортивного центра Евгения Шадрина, главный редактор издательства республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" Галина Головатая и ведущий фотокорреспондент отдела по подготовке и выпуску фотоинформации агентства Леонид Щеглов.

Кроме того, указом присвоены почетные звания Республики Беларусь представителям сфер культуры, искусства, науки, образования, промышленности, архитектуры.

Звание "Народный артист Беларуси" присвоено ведущему мастеру сцены Национального академического театра имени Янки Купалы Зое Белохвостик, "Заслуженный артист Республики Беларусь" - артисту-вокалисту (солисту) Могилевской областной филармонии Искуи Абалян-Боровской, "Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь" - доценту кафедры интерьера и оборудования Белорусской государственной академии искусств Виктору Барабанцеву, "Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь" - первому заместителю главного редактора учреждения Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня" Михаилу Лебедику, "Заслуженный деятель науки Республики Беларусь" - заведующему кафедрой экономической теории Белорусского государственного экономического университета Виктору Воробьеву.

Работники белорусских вузов удостоены звания "Заслуженный работник образования Республики Беларусь". В их числе профессор кафедры экономической социологии Белорусского государственного экономического университета Валентина Симхович.

Звания "Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь" удостоены работники сферы промышленности. Среди них - заместитель начальника производства ОАО "Нафтан" Владислав Николаев.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Лукашенко, награды, указы
Версия для печати
Новости рубрики Президент
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4118 BYN 2.41 BYN 2.42 BYN
USD
2.131 BYN 2.131 BYN 1.148 BYN
RUB
3.1948 BYN 3.19 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

ГАИ проводит акцию "Жизнь дороже шин"
Все видео

Фотоновости

Исполком СНГ и ЕЭК подписали меморандум об углублении взаимодействия
Все фото

Инфографика

Идентификация пользователей сайтов Совет Министров Беларуси утвердил положение о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания.
Вся инфографика
Политика
Сергей Лебедев и Тигран Саркисян Исполком СНГ и ЕЭК подписали меморандум об углублении взаимодействия
Президент Египта планирует посетить Беларусь в 2019 году
Главы государств ЕАЭС встретятся в начале декабря в Санкт-Петербурге
Экономика
Сергей Румас Беларусь выступает за справедливую конкуренцию в ЕАЭС - Румас
Товарооборот Беларуси и Египта по итогам 2018 года должен составить $100 млн - посол
Беларусь может присоединиться к созданию индустриальной зоны в районе Суэцкого канала
Происшествия
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома Две легковушки столкнулись под Волковыском
Автомобиль ГАИ пострадал в ДТП в Минске
Под Гомелем горело предприятие по переработке стройотходов
Общество
Фото из архива Уменьшение числа обращений в Администрацию Президента говорит об эффективной работе на местах
Мелодия победы: столичную квартиру в 96-м туре игры "Удача в придачу!" выиграла контролер на заводе Ирина Комкова из Минска!
В Беларуси 28 ноября проверят систему оповещения о ЧС
Регионы
Фото из архива Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Минска требует детальной проработки - Сивак
Дни Минской области планируют провести в Шарм-эш-Шейхе в 2019 году
ЖЭУ Минска 28 ноября проведут день открытых дверей
Спорт
РЕПОРТАЖ: Юные теннисисты попробовали свои силы в спарринге с Ариной Соболенко
БГК проиграл "Нексе" в SEHA-лиге
Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко сыграет за минское "Динамо" в матче с "Йокеритом"
Технологии
Фото NASA/JPL Зонд NASA InSight успешно сел на Марс и передал первый снимок
Доставленные с Луны образцы грунта продаются на аукционе за $1 млн
В Индии хотят общаться с усопшими посредством искусственного интеллекта
Культура
Полесский драматический театр. Фото из архива Полесский драмтеатр выступит на фестивале в Молдове
Пушкинский музей-заповедник планирует новые культурные проекты с Беларусью
Уникальные фотографии Любчанского края 1920-60-х годов представят на выставке в Национальном историческом музее
В мире
Фото из архива ОБСЕ призвала Украину и Россию к сдержанности
В Риме прощаются с Бернардо Бертолуччи
В Берлине открылась рождественская ярмарка
Калейдоскоп
Фото "Витебские вести" ФОТОФАКТ: В Витебске спасли толстого лебедя, который не улетел на юг
Певица Елка сменила имидж
Солистка группы "Винтаж" госпитализирована
Газета 7 дней
Людей лечит – природу калечит
Дом, где 100 лет царит любовь и забота
Генерал мелового карьера
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия