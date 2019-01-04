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Более 450 студентов и педагогов получат денежную помощь от спецфонда Президента Беларуси

Президент 04.01.2019 | 19:01
Фото из архива
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко своим распоряжением утвердил решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Стипендии или денежные премии назначены 253 отличившимся в учебе студентам и курсантам учреждений высшего образования, а также победителям международных олимпиад и конкурсов. Кроме того, премиями поощрены 198 педагогов и научных работников, внесших вклад в развитие способностей одаренной молодежи.

Финансовая поддержка также будет оказана студенческим научно-исследовательским лабораториям "Химия наноструктурированных систем" Белорусского государственного университета, "Экотехнология" Белорусского государственного технологического университета и студенческому научно-исследовательскому бюро "Сплав" Белорусского национального технического университета.

"Принятие распоряжения Президента направлено на обеспечение адресной государственной поддержки учащихся и студентов, научно-педагогических работников в целях создания благоприятных условий для развития интеллектуального потенциала и творческих способностей одаренной молодежи", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, на днях было утверждено еще одно решение совета спецфонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Денежные премии с вручением нагрудного знака лауреата фонда присуждены 12 победителям международных олимпиад, еще восьми победителям международных олимпиад было решено оказать материальную помощь. Кроме того, премиями поощрили 665 победителей международных и республиканских конкурсов.-0-

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Лукашенко, молодежь, студенты
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