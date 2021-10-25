Более 50 деятелей различных сфер удостоены госнаград и Благодарности Президента Беларуси

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденами, медалями и почетными званиями отмечены 33 представителя различных сфер деятельности за многолетний плодотворный труд, профессионализм, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей на воде, большой личный вклад в развитие кардиологической и эндокринологической службы, подготовку высококвалифицированных специалистов, реализацию государственной политики в области статистики, значительные достижения в научно-исследовательской работе, промышленности, деревообработке, сельском и дорожном хозяйствах, сферах здравоохранения, культуры и искусства. Соответствующий указ подписал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Орденом Отечества ІІІ степени награждены заместитель директора по инновационному развитию и высоким технологиям Республиканского научно-практического центра "Кардиология" Юрий Островский и директор научно-технического центра "ЛЭМТ" БелОМО Алексей Шкадаревич.

Заведующая кафедрой эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Лариса Данилова удостоена ордена Почета.

Медалью "За спасенную жизнь" награжден водитель автомобиля предприятия "Витебскоблгаз" (Городокский район) Дмитрий Владимиров.

Большая группа работников различных отраслей удостоена медали "За трудовые заслуги". В их числе заместитель генерального директора ОАО "Нафтан" Сергей Алтухов, генеральный директор ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" Юрий Крук, главный врач Витебского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии Виктор Спиридонов.

Представители различных организаций, учреждений культуры и здравоохранения отмечены медалью Франциска Скорины. Среди них - проректор по учебной работе Белорусской медицинской академии последипломного образования Татьяна Калинина и председатель Минского областного отделения Союза писателей Беларуси Светлана Быкова.

На основании указа также присвоены почетные звания Республики Беларусь: артисту-вокалисту (солисту) высшей категории Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки Дмитрию Кочеровскому, актеру драматического театра и кино, ведущему мастеру сцены Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Сергею Петкевичу, а также артистам балета Государственного академического ансамбля танца Ольге Головач и Юлии Головиной - "Заслуженный артист Республики Беларусь"; художнику-скульптору, профессору кафедры скульптуры Белорусской государственной академии искусств Александру Финскому - "Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь"; председателю Гомельского областного отделения Союза писателей Беларуси Владимиру Гавриловичу - "Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь"; профессору кафедры "Транспортные и технологические машины" Белорусско-Российского университета Владимиру Тарасику - "Заслуженный деятель науки Республики Беларусь"; заместителю директора по хирургии Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Виктору Кохнюку - "Заслуженный врач Республики Беларусь", директору ОАО "Гастелловское" Станиславу Соколовскому - "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь".

Александр Лукашенко также подписал распоряжение, в соответствии с которым Благодарность Президента объявлена 18 работникам сфер образования и статистики, санитарно-эпидемиологической службы, энергетического комплекса, представителям общественных объединений. Награды, в частности, удостоена большая группа представителей Национального статистического комитета и региональных статистических управлений, главные государственные санитарные врачи Сенненского и Поставского районов Витебской области Снежана Метелица и Светлана Рассеева, генеральный директор "Белэнерго" Павел Дрозд, заместитель министра энергетики Сергей Реентович, воспитатель Дошкольного центра развития ребенка города Полоцка Ольга Саварин и председатель Белорусской федерации альпинизма Александр Годлевский.-0-