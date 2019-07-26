Более 80 представителей различных сфер деятельности удостоены государственных наград

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №275 о присуждении государственных наград. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Более 80 представителей различных сфер деятельности удостоены орденов и медалей за многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, исключительную отвагу и мужество, проявленные в борьбе с преступностью, во время пожаров, при спасении людей на воде и ликвидации чрезвычайных ситуаций, значительный личный вклад в обеспечение конституционной законности и усовершенствование правовой системы, предупреждение и пресечение экономических правонарушений, защиту интересов государства на международной арене, развитие химической промышленности, заслуги в отраслях строительства, торговли, связи, науки, образования, культуры, искусства и спорта.

Орденом "За службу Родине" III степени награждены начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Руслан Косыгин, командир 361-й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) Андрей Расюк, начальник ракетных войск и артиллерии - начальник отдела ракетных войск и артиллерии Северо-западного оперативного командования Руслан Чехов. Заслуги командира учебной мотострелковой роты 307-й гвардейской школы подготовки специалистов мотострелковых и десантных подразделений 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Дмитрия Филиповича отмечены орденом "За личное мужество".

Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко и заместитель директора по производству и управлению качеством республиканского унитарного предприятия "Институт "Военпроект" Сергей Павленко награждены орденом Почета, профессор кафедры мировой литературы и иностранных языков Полоцкого государственного университета Александр Гугнин - орденом Франциска Скорины.

Медали "За спасенную жизнь" удостоены водитель пожарной аварийно-спасательной части №1 Толочинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Витебского областного управления МЧС Роман Катужанец, командир отделения обеспечения 2-го батальона радиопомех 16-го отдельного полка радиоэлектронной борьбы Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Андрей Пономаренко, учащийся Новогрудского государственного аграрного колледжа Борис Пивень.

Большая группа представителей различных сфер отмечена медалью "За трудовые заслуги". В их числе начальник отделения почтовой связи Оберовщина Каменецкого районного узла почтовой связи Светлана Олесиюк, начальник главного управления Европы и Северной Америки Министерства иностранных дел Андрей Бушило, ткач ОАО "Полоцк-Стекловолокно" Елена Корзун, первый заместитель начальника главного управления - начальник управления письменных и электронных обращений главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Кристина Поболь.

Среди награжденных медалью Франциска Скорины заведующий кафедрой театрального творчества Белорусского государственного университета культуры и искусств Ростислав Бузук, ведущий мастер сцены Гомельского областного драматического театра Владислав Карако, художник-живописец Олег Сковородко.

Указом также присвоены почетные звания. Заслуженным артистом Беларуси стала артистка-вокалистка Молодежного театра эстрады Ольга Вронская, заслуженными деятелями культуры Беларуси - директор издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич и руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового хореографического ансамбля "Зорька" Центра культуры "Витебск" Наталья Чернюк.

Почетное звание "Заслуженный работник образования Республики Беларусь" присвоено декану биологического факультета БГУ Владимиру Лысаку, "Заслуженный строитель Республики Беларусь" - директору предприятия "Институт "Военпроект" Сергею Карпову, "Заслуженный юрист Республики Беларусь" - судье Конституционного суда Ольге Сергеевой, "Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики Беларусь" - начальнику Главного штаба - первому заместителю командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Сергею Трусу.

Заслуженными мастерами спорта Беларуси стали спортсмен-инструктор национальной команды по подводному спорту Дмитрий Гаврилов, спортсмены-инструкторы национальной команды по радиоспорту Анна Шевеленко и Сергей Шведко.-0-