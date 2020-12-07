Более Br116 тыс. направлено из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В соответствии с документом более Br116 тыс. направлено на поддержку 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей.
Данное распоряжение Президента свидетельствует о внимании государства к созданию условий для поиска, развития и обучения талантливой молодежи, стимулированию ее творческой активности, профессионального роста и становления.-0-