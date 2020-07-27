Большинство россиян положительно относится к Лукашенко

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство россиян положительно относится к Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Таковы данные опубликованного исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает БЕЛТА.

Согласно опросу, отношение к Президенту Беларуси соответствует отношению к стране: положительное или нейтральное. Каждый второй россиянин (52%) положительно относится к главе белорусского государства. Треть (35%) сообщает о безразличном отношении к лидеру страны, и лишь у 9% к нему негативное отношение.

Эмоции, которые россияне испытывают к Александру Лукашенко, чаще позитивные: уважение (34%, с 2017 года доля испытывающих это чувство стабильна), симпатия (18%), доверие (14%). Доля негативных чувств также присутствует в отношении россиян к Президенту Беларуси, однако она незначительна: часть опрошенных обозначили недоверие (7%, минус 5 процентных пунктов с 2017 года), разочарование (5%), антипатию (4%) и скепсис (4%).

Оценки нынешних отношений между Россией и Беларусью преимущественно нейтральные или положительные. Называют отношения нормальными, спокойными 27% россиян. По мнению 15% россиян, эти отношения можно охарактеризовать как дружественные, еще 17% назвали бы их хорошими, добрососедскими. В негативном спектре актуальные отношения между странами видят только 6% россиян: они считают отношения между государствами напряженными.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 21 июля. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.-0-