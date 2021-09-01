Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 1 сентября 2021
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:24 Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry пройдет в Минске 6-8 октября Афиша
10:21 "Большой подарок стране и городу". Лукашенко открыл в Бобруйске новую школу Президент
10:20 Караник: школа должна сохранить свои богатые традиции и грамотно вплести в них новые технологии Регионы
10:15 В Перу число погибших при падении автобуса в овраг увеличилось до 33 В мире
10:15 Три банковские карточки рекомендуют белорусам использовать специалисты Общество
10:14 Лукашенко попросил учеников и педагогов приходить в школу, как в храм Президент
10:12 Лукашенко: надо поворачивать деньги на заработную плату учителям и врачам Президент
10:09 ФОТОФАКТ: Экспедиция "Дорога к святыням" отправилась из Минска в Копыль Регионы
10:06 В Клецком и Каменецком районах нашли двух потерявшихся грибников Происшествия
10:03 В Беларуси по-прежнему распространен телефонный фишинг - Нацбанк Общество
10:00 Уборочная на контроле даже в День знаний - Лукашенко начал визит в Бобруйск с доклада губернатора Президент
09:56 США не будут насаждать демократию в других странах военным путем - Байден В мире
09:53 Ученые предупредили об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке В мире
09:51 Кто такой дроп и почему за попытку получить легкие деньги грозит до 10 лет лишения свободы Общество
09:46 Китай создаст систему спутников для прогнозирования стихийных бедствий Технологии
09:44 Кто чаще всего становится жертвой кибермошенников - рассказали в Следственном комитете Общество
09:42 При пожаре в Могилеве ночью погиб мужчина Происшествия
09:41 Рыженков напутствовал коллектив, учеников и их родителей вместе творить историю новой СШ №225 Минска Регионы
09:23 В Беларуси за последние три года количество киберпреступлений увеличилось в 10 раз Общество
09:23 Онлайн-конференция об актуальных направлениях работы Транспортной инспекции пройдет 2 сентября в БЕЛТА Общество
09:14 На Паралимпиаде в Токио 7 человек заразились коронавирусом за сутки В мире
09:14 Ластовский: главная причина киберпреступлений - недостаточная цифровая грамотность граждан Общество
09:12 Нарушение нового закона о защите данных в Китае может грозить штрафом до $1,5 млн В мире
09:07 Режим ЧС объявили в районе взрывов на складах воинской части в Казахстане В мире
09:04 Литва отказала в правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси Общество
09:00 "Спорт-пари": новости для участников игр Общество
09:00 Мы продлили лето в Minsk World! Не упустите последний шанс купить квартиру по летним ценам – от 2100 рублей за ㎡ ! Общество
08:55 Эвакуированным в Великобританию афганцам позволят бессрочно оставаться в стране В мире
08:44 Стали известны первые полуфиналистки ЧЕ по волейболу среди женских команд Спорт
08:33 В Гомельской области профсоюзы проверяют готовность стройотрасли к осенне-зимнему периоду Регионы
Все новости
Все новости
Президент
01 сентября 2021, 10:21

"Большой подарок стране и городу". Лукашенко открыл в Бобруйске новую школу

1 сентября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в торжественных мероприятиях в средней школе №35 Бобруйска, посвященных Дню знаний и открытию этого учреждения образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства признался: 1 сентября для него - особенный день и он всегда приходит на праздничную линейку с большим волнением, где бы она ни проходила - в старейшей или новой школе, техникуме или вузе, в деревне, районном центре или столице.

"Потому что помню себя и учеником, и учителем, знаю, что чувствуют в эти минуты родители, - сказал Александр Лукашенко. - У каждого из вас и у меня как Президента страны начинается очередной период в жизни со своими задачами, планами и ожиданиями. Вся Беларусь сейчас настраивается на новый рабочий ритм. Потому что дети - это главное".

Этот учебный год жители молодого микрорайона Бобруйска встречают с новой школой. Учреждение было построено менее чем за год, и его открытие, заявил Президент, это большой подарок и стране, и городу.

/Будет дополнено/.-0-

Уборочная на контроле даже в День знаний - Лукашенко начал визит в Бобруйск с доклада губернатора

Лукашенко: надо поворачивать деньги на заработную плату учителям и врачам

Лукашенко попросил учеников и педагогов приходить в школу, как в храм

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Бобруйск Лукашенко школы
Новости рубрики Президент
Во время торжественной линейки Лукашенко попросил учеников и педагогов приходить в школу, как в храм
Лукашенко: надо поворачивать деньги на заработную плату учителям и врачам
Фото из архива Уборочная на контроле даже в День знаний - Лукашенко начал визит в Бобруйск с доклада губернатора
Витаминный бар, тир, лыжная база и бассейн - Лукашенко в День знаний открывает новую школу в Бобруйске
Фото из архива Лукашенко: Минску и Ташкенту удалось сохранить и приумножить многолетние традиции дружественных и доверительных отношений
Фото из архива "1 сентября - особая дата в календаре" - Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний
Главное
"Большой подарок стране и городу". Лукашенко открыл в Бобруйске новую школу
Уборочная на контроле даже в День знаний - Лукашенко начал визит в Бобруйск с доклада губернатора
Ластовский: главная причина киберпреступлений - недостаточная цифровая грамотность граждан
Мы продлили лето в Minsk World! Не упустите последний шанс купить квартиру по летним ценам – от 2100 рублей за ㎡ !
Топ-новости
Картина дня: доклад председателя ГТК, День знаний в столичном метро и флаг БГУ на Эльбрусе
Лукашенко: надо поворачивать деньги на заработную плату учителям и врачам
"1 сентября - особая дата в календаре" - Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний
1 сентября посвящается: фотографии, которые вызовут ностальгию и вернут в школьные годы
День знаний проходит в Беларуси
Кто чаще всего становится жертвой кибермошенников - рассказали в Следственном комитете
ФОТОФАКТ: Экспедиция "Дорога к святыням" отправилась из Минска в Копыль
Литва отказала в правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси
Добрые пожелания и слова о заинтересованности в углублении сотрудничества поступают в адрес Президента и народа Беларуси
В Беларуси с 1 сентября начнут выдавать биометрические документы
Пархамович: организации стройотрасли стремятся максимизировать сотрудничество с партнерами
В Беларуси разработали временные рекомендации по организации образовательного процесса при COVID-19
Parimatch и ФХБ расширили сотрудничество. Экстралига – с новым логотипом!
Совместная работа сторон над союзными программами интеграции продолжается - посольство Беларуси в РФ
Пенсия по возрасту при максимальных показателях стажа и заработка с 1 сентября составит Br924
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.