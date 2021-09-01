"Большой подарок стране и городу". Лукашенко открыл в Бобруйске новую школу

1 сентября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в торжественных мероприятиях в средней школе №35 Бобруйска, посвященных Дню знаний и открытию этого учреждения образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства признался: 1 сентября для него - особенный день и он всегда приходит на праздничную линейку с большим волнением, где бы она ни проходила - в старейшей или новой школе, техникуме или вузе, в деревне, районном центре или столице.

"Потому что помню себя и учеником, и учителем, знаю, что чувствуют в эти минуты родители, - сказал Александр Лукашенко. - У каждого из вас и у меня как Президента страны начинается очередной период в жизни со своими задачами, планами и ожиданиями. Вся Беларусь сейчас настраивается на новый рабочий ритм. Потому что дети - это главное".

Этот учебный год жители молодого микрорайона Бобруйска встречают с новой школой. Учреждение было построено менее чем за год, и его открытие, заявил Президент, это большой подарок и стране, и городу.

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