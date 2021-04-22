Брестскую, Минскую области и Минск занесут на республиканскую Доску почета

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №158 "О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнований за 2016-2020 годы и за 2020 год". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом определены регионы и организации, которые удостоены занесения на республиканскую Доску почета за достижение высоких результатов в сфере социально-экономического развития.

Так, по итогам работы за 2016-2020 годы среди областей и г.Минска лучшими признаны Брестская и Минская области и г.Минск.

По итогам работы за 2020 год определены 65 победителей из числа районов, городов (районов в городах) и организаций. В том числе это 8 административно-территориальных единиц: Каменецкий и Кобринский районы Брестской области, Мозырский район Гомельской области, Логойский и Несвижский районы Минской области, Советский и Первомайский районы г.Минска, Ленинский район г.Бреста; 9 организаций промышленности; 3 организации, осуществляющие деятельность в строительстве; 9 организаций сельского и рыбного хозяйства; 2 организации лесного хозяйства; 34 организации сферы услуг (организации торговли, образования, социального обслуживания, науки и другие, включая 4 организации здравоохранения за самоотверженный труд медицинских работников).

Занесение на республиканскую Доску почета - общественное признание весомого вклада граждан и коллективов предприятий в развитие и благосостояние страны.

Официальное открытие обновленной республиканской Доски почета состоится в канун Праздника труда.-0-