"Будем напрягаться и закупать оборудование". Лукашенко поручил привести в порядок Витебскую областную больницу

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с активом Витебской области поручил отремонтировать областную больницу, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время совещания в облисполкоме была отмечена нехватка финансирования в здравоохранении. Как подчеркнул заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин, это сказывается на сроках реконструкции учреждений. Особенно это актуально для Витебской областной больницы: она построена в 1980-х годах и с тех пор практически капитально не ремонтировалась. Кадры в учреждении очень хорошие, но оборудование давно пора обновить, отметили в облисполкоме. Областной бюджет с этим не справится, добавили там.

"Считайте и докладывайте. Областная больница должна быть областной. Если не будет областной больницы, как лечить людей? - спросил Президент. - Это не дело. У нас уже в областных больницах проблем практически нет".

"Будем напрягаться и закупать оборудование. А палаты, внешний вид - это уже сделаете сами. Упирайтесь, напрягайтесь в сельском хозяйстве, промышленности, собирайте деньги, с шапкой ходите по области, но это хотя бы сделайте. А с оборудованием постараюсь помочь, - заявил глава государства. - Вы знаете: лишних денег нет. Но тем не менее это главное: если мы сейчас не примем меры по насыщению нормальным оборудованием наших больниц, современными лекарствами наших больниц - завтра это аукнется. Людей лечить надо".-0-