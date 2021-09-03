"Будем платить деньги, и хорошие". Лукашенко расставил акценты в вопросе зарплат спортсменов

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по развитию футбола и спортивной отрасли в целом заверил, что на зарплаты хорошим спортсменам деньги всегда найдут, но нужен результат, передает корреспондент БЕЛТА.

"Неправда, что мы не будем платить деньги хорошим спортсменам и спортсменам, которые дают результат. Мы будем платить деньги, и будем платить хорошие деньги. Мы найдем деньги. Но если нет результата, даже не надейтесь. И ответите за те деньги, которые вы потратили. Это я вам говорю как чиновникам от спорта. Шальных денег больше не будет. И не дай бог Комитет госконтроля мне доложит, что вы не отработали нормально систему заработной платы", - предупредил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил, что когда спортсмен просто выступает за ту или иную команду в видах спорта, занимается спортом, то может рассчитывать исключительно на среднюю зарплату. "Все остальное - от результата. Шальных денег больше не будет. Я не буду перед народом стоять и глазами "лыпать", оправдываться, когда мне напрямую задают вопрос: зачем вы им деньги платите, на них же стыдно смотреть", - сказал глава государства.

Президент убежден, что среди юных белорусских спортсменов есть талантливые и прыгуны, и метатели копья, молота и толкатели ядра. Они уже показывают хорошие результаты на молодежных чемпионатах мира. "Вот возьмите их и готовьте. Народ должен видеть, что мы деньги потратили, а он принес медаль с основных соревнований. Готовьте их. Но не забывайте, что он сегодня на такой высоте, завтра может упасть, а оттуда могут подняться другие. Должен быть и второй эшелон, который будет их подкреплять", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что из спортсменов также надо воспитывать патриотов, чтобы они не думали исключительно о финансовой выгоде от участия в соревнованиях. "Они должны думать о том, чтобы принести честь стране. Это же и для них честь. Мы же никогда победителей, чемпионов не забываем. Мы их всегда поддерживали, - отметил Президент. - Поэтому вырабатывайте систему. Должны быть спортивные лифты, которые снизу поднимут способных, талантливых ребят наверх. И не дай бог (беру под особый контроль) мне поступят жалобы, что вы или за деньги, или родители кого-то своих пропихнули, а талантливый человек остался за бортом. Недопустимо! Все должно быть честно и порядочно. Если так будет, спортсмен будет понимать, за что он борется".-0-

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