"Будет больше, я в этом уверен" - Лукашенко рассчитывает на дальнейший рост доходов населения

15 июля, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейший рост доходов населения. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о Витебской области, глава государства отметил, что с 1995 года более 103 тыс. семей улучшили жилищные условия. Из них почти 8 тыс. - многодетные. Уровень малообеспеченности снизился с почти 50% до 6% в 2019 году. "Вот это показатель. Это не наш показатель, это международный стандарт. Они это признают. Поэтому хорошее движение. Реальные доходы населения выросли почти в 7 раз, а зарплаты и пенсии - в 9 раз", - сказал Президент.

"Конечно, это еще не то, что должно быть. И будет больше. Я в этом уверен", - подчеркнул белорусский лидер.-0-