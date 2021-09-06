"Буду поддерживать, пока я Президент". Лукашенко напомнил, как "Белоруснефть" спасла страну

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ПО "Белоруснефть" в свое время спасло страну. Об этом глава государства Александр Лукашенко напомнил сегодня, принимая с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова. На мероприятии также присутствовала председатель Совета Республики Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент пообещал руководству компании содействие в плане устранения волокиты в тех или иных вопросах и излишнего бюрократизма. "Слишком у нас бюрократия развелась, волокиты предостаточно. Но мы это решим. Так, как решили когда-то по заправочным станциям, - сказал он. - Без вас ни один вопрос в стране не решается. Если "Белоруснефть" не способна где-то построить заправочную станцию, пожалуйста, визируйте документ, я подпишу, отдадим это другой какой-то компании. Примерно 70% рынка (речь о продаже в стране нефтепродуктов. - Прим. БЕЛТА), по моим данным, вы сегодня обеспечиваете в Беларуси. Я это буду поддерживать всегда, пока я Президент", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в свое время "Белоруснефть" спасла страну. "Когда Россия перестала в нужных объемах поставлять нам нефть. Кто-то надеялся, что у нас возникнет дефицит с нефтепродуктами. Тогда мы всю нефть, которую добываем, повернули на переработку для Беларуси. И люди не заметили, что какой-то дефицит. Его не было. Благодаря нашей компании", - рассказал Александр Лукашенко.

"Поэтому в свое время, извините за нескромность, мною было принято правильное решение. Я запретил всякую приватизацию "Белоруснефти", прикасаться к ней. Это госпредприятие, которое должно обеспечить наше население необходимыми нефтепродуктами. Без нефтепродуктов сегодня Беларуси нет. Все уже имеют в семье по 2-3 автомобиля, особенно продвинутые наши люди. А для этого надо топливо. Мы его производим, ну и смотрим на рынки - что лучше продавать - нефть, нефтепродукты. И поставки из Российской Федерации. Мы полностью себя обеспечиваем, - отметил Президент.-0-