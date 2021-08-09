"Через 10 минут забыли, кого кормили печеньками" - Лукашенко об истинном отношении США к Беларуси

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что США безразлична Беларусь сама по себе. Об этом он заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом", отвечая на вопрос журналистки американской деловой газеты Wall Street Journal, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы далеко и вам пофиг, что происходит в этой Беларуси. Вы даже не знаете, где она расположена. И вы даже через 10 минут забыли, кого кормили печеньками", - сказал глава государства.

"Вы просто пользуетесь своим монопольным правом печатать иностранную валюту и контролировать ее ход. И пользуетесь тем, что в результате событий в Европе, Азии на этом поднялись, создали мощную империю, которая потихоньку катится вниз благодаря вашей непонятной политике", - продолжил он.

Александр Лукашенко признал, что белорусам с американцами пока еще трудно тягаться. Говоря о красных линиях в отношениях с Беларусью, которые иностранным государствам лучше не переходить, глава государства отметил, что не имел в виду Соединенные Штаты Америки. "Я не могу сказать, что это я нарисовал красную черту для Америки. Мне очень сложно с белорусским потенциалом и со своими возможностями нарисовать эту красную черту", - сказал он.-0-