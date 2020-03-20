Честная конкуренция, использование отечественной продукции - Лукашенко об основных принципах работы предприятий

20 марта, Минский район /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Ключевыми принципами работы для предприятий должны быть честная конкуренция и использование в производстве отечественной продукции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении инновационного предприятия "Адани", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подробно интересовался условиями работы резидентов свободных экономических зон и преференциями, которые они имеют. Он подчеркнул, что льготы им будут сохранены только в том случае, если будет серьезная отдача для страны.

В настоящее время резиденты СЭЗ освобождены от уплаты налога на прибыль в случае поставки продукции на экспорт или продажи другим резидентам СЭЗ. За прошлый год они уплатили в бюджет Br1,3 млрд, сформировав 3,5% его доходной части.

Президент обратил внимание, что на предприятиях, которые он посещает и которые не входят в СЭЗ, часто жалуются на неравные условия конкуренции.

Глава государства убежден, что вклад СЭЗ в благосостояние страны может быть больше. Поэтому планируется внимательно проанализировать Налоговой кодекс с этой точки зрения. "Мы вернемся к Налоговому кодексу и посмотрим, что плохо, что хорошо, - отметил Президент. - Не потому, чтобы защемить кого-то. Вы видите, в какой ситуации функционирует государство: за каждую копейку, за рынки приходится драться".

Президент настаивает на получении максимальной пользы для государства от резидентов СЭЗ. "Главное, чтобы валюта поступала, и желательно, чтобы она тратилась здесь", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Во время посещения компании обсуждалась и тема обеспеченности высококвалифицированными кадрами. В частности, руководитель "Адани" выразил заинтересованность в том, чтобы за счет компании обучать студентов - если в последующем они обязуются здесь отработать. При невыполнении этого условия нужно будет компенсировать стоимость обучения. По такому же принципу проводится целевой набор. Пока законодательство не дает возможности закрепить подобные обязательства для частной компании. Глава государства положительно отнесся к такой инициативе работодателя и пообещал содействовать в ее решении.-0-