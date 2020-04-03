"Что надо делать, мы знаем" - Лукашенко призывает белорусов не паниковать из-за коронавируса

3 апреля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает белорусов не паниковать из-за коронавируса. Об этом глава государства заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Смолевичский район, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Президента, главная опасность инфекции - это паника. "Коронавирусный психоз" принесет много опасных последствий. "От психоза люди начинаются беситься. Каждый день на них это все обрушивается, и они переживают, чтобы самим что-то не подхватить, за детишек. Люди с ума сходить начали. Я уверен, что в мире добавилось суицидов. Это будут последствия этого психоза. Я не говорю уже про экономику", - отметил он.

В связи с этим Александр Лукашенко призвал людей не паниковать и подчеркнул, что в стране принимаются все необходимые меры. "Что надо делать, мы знаем, - заявил глава государства. - То, что мы делаем сейчас, то и будем делать. Самое главное (кстати, "возовцы" не отрицают) - надо не фронтом бороться против всего (запретить все и прочее), а очагово. Как я когда-то говорил, точечно: обнаружили человека - проверили, коронавирус - лечим".

Президент выразил надежду, что ситуация с распространением инфекции не ухудшится. По словам главы государства, в стране продолжают следить за белорусскими границами, отслеживая инфицированных граждан. Особое внимание уделяется пожилым людям: их стараются оградить от лишних контактов. Лечебные учреждения обеспечены защитными средствами - каждая область занялась пошивом масок. "Предпринимаем все меры предосторожности, - заявил он. - Но я врачам говорю: вы не должны забывать, что, кроме этих вирусов, на которые потом можно все списать, надо лечить онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, простую пневмонию, другие болезни".

В начале недели Президент намерен провести совещание по эпидемиологической обстановке в Беларуси, где подведут квартальные итоги. "Мы сейчас берем из каждого ЗАГСа данные о количестве умерших людей - там они регистрируются. Там абсолютно точные данные", - отметил Александр Лукашенко.