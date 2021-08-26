Что за белорусский коньяк подарили Лукашенко и сколько он стоит?

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен сегодня презентовал Президенту Беларуси первый коньяк белорусского производства, информирует Telegram-канал "Пул Первого".Судя по видео, это коньяк производства ОАО "Пинский винодельческий завод" "A. Skirmuntt", сообщает БЕЛТА.









На сайте завода отмечается, что этот коньяк произведен из коньячного дистиллята, выдержанного не менее 3 лет. "Но благодаря территориальному происхождению винограда – самый юг Беларуси - Пинщина, напиток имеет особый цвет, вкус и аромат.





Явственно ощущаются нотки фруктов и ванили. Присутствует легкая горечь, которая придает некую пикантность и благородность. Букет гармоничный и легкий. Послевкусие длительное", - заверяют производители коньяка.



Цикл производства от культивации виноградной лозы до розлива в бутылки происходит на территории винодельческого завода. Напиток произведен из винограда сорта "Альфа".



Впервые производство отечественного коньяка анонсировали в 2019 году. Тогда представили концепцию будущего напитка. Для него разработали коньячную бутылку, оформили дизайн этикетки с дескриптом "cognac". Продукт назвали "А. Скирмунтт /А. SKIRMUNTT" именем белорусского изобретателя-промышленника XIX века.-0-



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

Как рассказал Анатолий Бубен в интервью телеканалу "Беларусь 1", этот коньяк уже есть в фирменных магазинах. Отпускная цена коньяка Br11, а в торговле - Br14-15. "Это полностью белорусский коньяк из винограда 2017 года", - отметил он.